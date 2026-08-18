Harry Kane podría dejar el Bayern Múnich y Arabia Saudita ya prepara una millonaria oferta

El futuro de Harry Kane vuelve a generar incertidumbre luego de que representantes del delantero inglés mantuvieran conversaciones con el Al-Hilal de Arabia Saudita, club que estaría interesado en convertirlo en una de sus grandes figuras. De acuerdo con reportes publicados en Inglaterra, el conjunto saudí habría colocado al atacante del Bayern Múnich como su principal objetivo para reforzar su ofensiva, incluso por delante de otros nombres que también han sido vinculados con el equipo.

Kane, de 32 años, continúa siendo una pieza fundamental para el Bayern Múnich y mantiene contrato con el conjunto alemán. El delantero ha tenido un destacado rendimiento desde su llegada a la Bundesliga y ha conseguido consolidarse como uno de los principales goleadores del fútbol europeo. Sin embargo, el interés de Arabia Saudita podría abrir una nueva posibilidad en su carrera, especialmente ante la intención de los clubes de esa liga de seguir incorporando estrellas internacionales.

El Al-Hilal estaría dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico para convencer al atacante, aunque por ahora no existe un acuerdo ni una oferta definitiva que confirme su salida del Bayern. Kane tampoco habría tomado una decisión sobre su futuro y su prioridad continúa siendo competir al máximo nivel con el conjunto bávaro. Además, el inglés tendría la posibilidad de negociar una renovación con el club alemán si ambas partes llegan a un acuerdo.

La posible llegada de Kane al fútbol saudí representaría otro movimiento de gran impacto para una liga que en los últimos años ha atraído a figuras como Cristiano Ronaldo, Neymar y Karim Benzema. El delantero inglés, máximo goleador histórico de la selección de Inglaterra, podría convertirse en uno de los fichajes más mediáticos del campeonato si finalmente decide aceptar una propuesta de Arabia Saudita.

Por ahora, el futuro del atacante permanece abierto y cualquier negociación dependerá de la postura del Bayern Múnich y de la decisión final del propio jugador. Mientras tanto, el interés del Al-Hilal vuelve a colocar a Harry Kane en el centro de los rumores del mercado internacional.