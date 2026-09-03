Harry Kane sigue haciendo historia con el Bayern Múnich y firma números de época

Harry Kane continúa dejando su huella en el fútbol alemán. El delantero inglés marcó un doblete en la victoria 4-1 del Bayern Múnich sobre el VfL Osnabrück en la primera ronda de la Copa de Alemania, alcanzando así los 148 goles en 150 partidos oficiales con el conjunto bávaro.

Desde su llegada al Bayern en 2023, Kane se ha convertido en uno de los máximos referentes ofensivos del equipo. Sus números son extraordinarios: además de sus 148 goles, suma 31 asistencias, superando las 179 contribuciones de gol en sus primeros 150 encuentros con el club.

El atacante también viene de protagonizar una temporada histórica, en la que marcó 61 goles en 51 partidos oficiales, superando el registro de 55 tantos que Robert Lewandowski había establecido como su mejor temporada con el Bayern.

Kane ha conquistado la Bota de Oro de la Premier League en dos ocasiones, fue máximo goleador de la Champions League y ha conseguido ser máximo artillero de la Bundesliga en dos temporadas, además de otros reconocimientos individuales durante su carrera.

Sus impresionantes registros con el Bayern han provocado comparaciones con las cifras que en su momento alcanzaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Aunque las comparaciones entre épocas siempre generan debate, lo cierto es que Kane está construyendo una etapa extraordinaria y ya forma parte de la historia reciente del gigante alemán.