Helicobacter pylori: la bacteria que puede colonizar el estómago toda la vida sin tratamiento

El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa que puede permanecer en el sistema digestivo de por vida si no se diagnostica a tiempo. La especialista Laura Madrigal advirtió que no todos los infectados desarrollan síntomas, ya que depende de la cepa y la respuesta inmune de cada paciente.

La bacteria tiene la capacidad de burlar el sistema inmunológico y colonizar el tubo digestivo, convirtiéndose en una de las infecciones gastrointestinales más frecuentes.

El primer contacto suele ocurrir durante la infancia, y existen personas asintomáticas que pueden transmitirla sin saberlo. El tratamiento contra el Helicobacter pylori es prolongado y combina hasta tres tipos de antibióticos, por lo que la automedicación puede generar cepas multirresistentes.