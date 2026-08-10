Hiperlipidemia mixta: el colesterol malo y los triglicéridos elevados que hereda de sus padres

La hiperlipidemia mixta es un trastorno metabólico hereditario que se caracteriza por la elevación simultánea del colesterol total, triglicéridos y colesterol, lo que reduce la capacidad del organismo para limpiar la grasa de las arterias, según explicó el microbiólogo químico clínico, doctor Jaime Manzanares.

Esta condición genética, que se transmite de padres a hijos, aumenta el riesgo de formación de placas de aterosclerosis que obstruyen el flujo sanguíneo hacia el corazón y el cerebro, pudiendo derivar en eventos cardiovasculares graves.

El especialista recomendó que las personas con antecedentes familiares de colesterol o triglicéridos elevados se realicen chequeos médicos al menos cada seis meses para detectar y controlar esta alteración a tiempo.