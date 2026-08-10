Hiperlipidemia mixta: el colesterol malo y los triglicéridos elevados que hereda de sus padres

El doctor Jaime Manzanares recomienda chequeos médicos cada seis meses si hay antecedentes familiares.

La hiperlipidemia mixta es un trastorno metabólico hereditario que se caracteriza por la elevación simultánea del colesterol total, triglicéridos y colesterol, lo que reduce la capacidad del organismo para limpiar la grasa de las arterias, según explicó el microbiólogo químico clínico, doctor Jaime Manzanares.

Esta condición genética, que se transmite de padres a hijos, aumenta el riesgo de formación de placas de aterosclerosis que obstruyen el flujo sanguíneo hacia el corazón y el cerebro, pudiendo derivar en eventos cardiovasculares graves.

El especialista recomendó que las personas con antecedentes familiares de colesterol o triglicéridos elevados se realicen chequeos médicos al menos cada seis meses para detectar y controlar esta alteración a tiempo.