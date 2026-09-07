Hipersexualización en redes sociales expone a adolescentes a ciberacoso y grooming

La hipersexualización de adolescentes en redes sociales es un fenómeno donde los menores exaltan sus atributos físicos y sexuales, según la psicóloga clínica Nicole Mendoza. La especialista advierte que esta conducta expone a los jóvenes a riesgos como ciberacoso, chantaje, sexting, extorsiones y grooming.

Mendoza explicó que los adolescentes tienden a compararse con sus pares en redes, lo que genera competencia por enseñar más partes del cuerpo. “Cuando una adolescente comienza a mostrar su cuerpo, a salir prácticamente sola en brasier o enseñando parte de su seno, aunque sea una sola vez, eso ya está malo”, enfatizó la psicóloga.

La especialista señaló que no se debe esperar una conducta compulsiva para considerar que es dañino, ya que el problema aparece desde la primera exposición.

La psicóloga agregó que los adolescentes copian e imitan conductas socialmente desadaptadas en su búsqueda de identidad, lo que resulta profundamente dañino para su desarrollo emocional.