Hipertensión vs hipotensión: los dos polos opuestos de la presión arterial

La doctora Laura Madrigal aclaró en consulta que la hipertensión se produce cuando la presión con que la sangre golpea las arterias es más elevada de lo normal, mientras que la hipotensión es el fenómeno inverso, una presión mucho más baja de lo esperado, siendo ambas condiciones las que generan la mayoría de las consultas médicas por alteraciones cardiovasculares.

La experta detalló que para entenderlo se debe medir la presión sistólica, que corresponde a la contracción cardíaca, y la diastólica, que refleja la dilatación del corazón.

La especialista instó a los televidentes a no automedicarse y a participar con sus dudas para identificar correctamente estas afecciones.