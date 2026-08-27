Hombre acusado de asesinar a una mujer en el parque central de Nindirí a cuchilladas admite su culpa

Por Yaritza Calero.

25 años de prisión solicitó la Fiscalía para Rufino de Jesús Balitán Vivas, de 53 años, acusado del delito de femicidio en perjuicio de su expareja sentimental Brenda Auxiliadora Baltodano, de 54. El sujeto se declaró culpable este miércoles de acuchillarla y matarla, crimen que sucedió el pasado 13 de julio ante la mirada de varias personas que, tras escuchar los gritos de angustia y dolor de la mujer, intervinieron para que no la siguiera atacando, pero este ya la había acuchillado en el cuello, brazos y cabeza en el parque central del municipio de Nindirí.

La audiencia se llevó a cabo en los Juzgados Especializados en Violencia del departamento de Masaya. Según la acusación Rufino tenía la intención de retomar la relación que tenía con la víctima, pero ante los constantes maltratos que recibía esta se negó a regresar con él.

Brenda permaneció ocho días internada en un hospital de la localidad, pero el 21 de julio tras batallar por su vida, se rindió a la muerte. Se espera que en los próximos días sea dictada la condena contra el femicida.