Hombre admite haber estrangulado con un mecate a su pareja en una vivienda de Villa El Carmen

José María Guido Mojica, de 30 años de edad, admitió haber asesinado a su pareja Ana Yahoska Cortés Siézar ante la jueza Karla García Zepeda, del Juzgado Sexto Distrito Especializado en Violencia de Managua, por lo que la judicial lo declaró culpable del delito de femicidio.

La decisión de la judicial fue tomada en la audiencia celebrada el pasado 5 de agosto, luego que el acusado renunció a su derecho del enfrentar un juicio, por lo que su defensa solicitó la pena mínima de prisión, mientras el fiscal acusador pidió 30 años de cárcel.

Cortés Siézar, de 36 años, fue encontrada sin vida el 31 de mayo dentro de su vivienda en el municipio de Villa El Carmen, Managua. Ambos sostuvieron una discusión esa tarde y. presuntamente motivado por conflictos de pareja, el hombre la estranguló con un mecate dentro de la vivienda y posteriormente se dio a la fuga.

En los próximos días se espera que la judicial de a conocer la condena contra el femicida. La víctima laboraba como vigilante de un parque y deja en la orfandad a dos hijos, de 17 y 14 años de edad.