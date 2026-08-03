Hombre asesina a puñaladas a su ex pareja en Chontales

Yubelkis Ojeda, de 27 años, fue privada de la vida con ocho puñaladas en diferentes partes del cuerpo la tarde del domingo en una cuartería de La Libertad, Chontales, en un ataque perpetrado por su ex pareja Freddy Martínez, de 48 años, quien tras la agresión se quitó la vida asestándose dos estocadas en el cuello.

Los cuerpos fueron trasladados a la comunidad de Barrio Pobre, en Santo Domingo, fronterizo con El Ayote, municipio de origen de ambos fallecidos, según información proporcionada por Marvin Antonio Miranda.

Las autoridades policiales llegaron al lugar de la tragedia para realizar las investigaciones correspondientes y esclarecer los móviles del doble suceso.