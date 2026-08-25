Hombre es apuñalado en el cuello y brazo por un delincuente en una calle del barrio Selim Shible de Managua

Por Heydi Estrada.

Entre cinco y seis cuchilladas aproximadamente recibió en el cuello y uno de los brazos un hombre de identidad desconocida que se encontraba descansando en su hora de almuerzo, cuando un sujeto de desconocido sacó el arma blanca que llevaba escondida en su pie izquierdo, se acercó por detrás del hombre y sin pensarla dos veces lo atacó salvajemente. Esta agresión ocurrió en horas del mediodía de este martes 25 de agosto en plena vía pública del barrio Selim Shible en el Distrito Cuatro de Managua.



Según testigos que se encontraban en el lugar de la violenta agresión, el hombre después de que acuchilló al otro salió corriendo hacia las instalaciones de un almacén, donde supuestamente labora, dejando botado el arma cortopunzante, pero afortunadamente lograron atraparlo y fue entregado a unos agentes policiales de la unidad preventiva que se encuentra en la cercanías de dónde ocurrió el ataque.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial en un vehículo particular y se desconoce el estado de salud del hombre, mientras la unidad de investigación de la Policía determina la causa de la agresión, aunque se presume que fue por rencillas personales.