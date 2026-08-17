Hombre muere al caer a un cauce cuando intentaba podar algunos árboles en su vivienda en Managua

Por María Esther Ordoñez.

Trataba de podar los árboles en su propiedad cuando fue víctima de un ataque de epilepsia que causó que terminara cayendo en el cauce en el sector del barrio Enrique Smith. Golpeó su cabeza y murió en el lugar.

Donald Flores Hernández, de 45 años de edad, fue encontrado por sus vecinos, quienes de inmediato llamaron a las autoridades policiales.

Según vecinos del lugar, la esposa de la víctima al no verlo cortando los árboles comenzó a buscarlo sin imaginar el lamentable final. Flores laboraba como guarda de seguridad y deja en la orfandad a dos hijos menores de edad.