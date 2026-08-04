Hombre muere atropellado en la Carretera Norte, Managua

Héctor Francisco López Marenco, de 46 años, murió atropellado en el kilómetro 6.5 de la Carretera Norte, en Managua, cuando intentaba cruzar la vía para comprar cigarrillos.

El conductor del vehículo involucrado se dio a la fuga tras el accidente, según el reporte de las autoridades. La víctima, que se encontraba en un hospedaje cercano con su pareja, salió solo a realizar la compra y fue impactado por un automóvil, aparentemente un Honda color negro.

Testigos intentaron auxiliar a López Marenco, quien presentaba una fractura expuesta en la pierna izquierda y golpes en el cuerpo, pero falleció por un aparente trauma torácico tras más de 40 minutos de esperar una ambulancia.

La Policía del Distrito 6 realiza el peritaje y revisa cámaras de vigilancia para identificar el vehículo y al responsable. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal.