Hombre queda entre la vida y la muerte al ser apuñalado por dos sujetos en la comarca Los Cedros

La escena es dantesca y pareciera ser sacada de una película de terror. Un hombre, de 37 años, identificado únicamente por el apellido de Pastrán, se debate entre la vida y la muerte tras ser víctima de un ataque brutal que convirtió su propio hogar en una auténtica carnicería humana en el barrio Maldito de la comarca Los Cedros del municipio Villa El Carmen, departamento de Managua.

La tranquilidad de la vivienda se rompió en mil pedazos cuando dos sujetos irrumpieron con intenciones perversas. El principal verdugo, un temido sujeto conocido bajo el alias de “Cabeza de Chancho”, ingresó sediento de venganza junto a un cómplice. Sin mediar palabras y movidos por viejas rencillas personales, descargaron su furia propinándole múltiples puñaladas a Pastrán, tiñendo el piso de sangre.

Tras el sangriento ataque, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido, dejando a la víctima agonizando en el piso. Vecinos alarmados dieron aviso a los cuerpos de socorro.

Una ambulancia llegó al sitio , paramédicos estabilizaron los signos vitales del herido, quién fue trasladado de urgencia a un hospital capitalino en estado sumamente crítico.

Por Jairo Castillo.