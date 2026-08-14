Hombre queda gravemente herido tras descarga eléctrica en techo de comercio en Brasil

Un hombre resultó gravemente herido al recibir una descarga eléctrica que provocó su caída desde el techo de un establecimiento comercial en Ceará, Brasil. Las imágenes del suceso se volvieron virales en redes sociales.



Testigos expresaron que la víctima utilizaba una varilla de hierro que accidentalmente tocó unos cables del tendido eléctrico.

Otra persona que lo acompañaba fue quien lo auxilió tras el accidente. El hombre fue llevado a un hospital donde su condición de salud es reportada como grave. Las cámaras de seguridad grabaron el dramático momento.