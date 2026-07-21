Hombre queda gravemente lesionado, tras ser embestido por “El Relámpago” en las fiestas patronales de Jinotepe

Silvio Alejandro Nicaragua García sufrió heridas graves tras ser embestido por un toro llamado «El Relámpago» durante las fiestas patronales del municipio de Jinotepe.

El peligroso animal levantó a la víctima por los aires, provocándole una impactante caída que lo dejó inconsciente.

Sorteadores auxiliaron rápidamente al hombre, trasladándolo de urgencia en ambulancia al hospital regional Santiago de la localidad. El herido se encuentra bajo pronóstico médico reservado debido a la gravedad de los traumas sufridos.

Por Luis Campos.