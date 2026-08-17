Hombre queda herido, luego que chocara contra la puerta de vidrio de un negocio en Estelí

Por Kathy Molina

El afectado fue identificado como Juan Carlos Meza Salgado, de 44 años de edad, quién se disponía a salir del establecimiento rumbo a la comunidad de Isiquí para participar en un juego, la mañana de este pasado domingo.

El ciudadano habría confundido el ventanal con una puerta o un espacio abierto. Producto del impacto sufrió una herida abierta en el pómulo. El suceso quedó grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento, en el video se ve al señor recibir su factura y vuelto por la compra de una bebida alcohólica y procede a caminar apresurado hacia la ventana hasta impactar contra el vidrio, cayendo afuera del local.



Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente técnicos en emergencias médicas de la Cruz Blanca lo trasladaron al hospital escuela San Juan de Dios.