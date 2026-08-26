Hombre recibe 6 puñaladas en el cuello y brazo durante su almuerzo en Managua

Un hombre de identidad desconocida fue atacado con entre cinco y seis cuchilladas en el cuello y brazo mientras descansaba en su hora de almuerzo en plena vía pública del barrio Selim Shible, Distrito 4 de Managua, cuando otro sujeto sacó un cuchillo que llevaba escondido en su pie izquierdo y se acercó por detrás para asestarle las puñaladas sin mediar palabra, según testimonios de testigos presenciales que observaron la violenta agresión ocurrida alrededor del mediodía del martes 25 de agosto.

El agresor huyó hacia las instalaciones de un almacén donde presuntamente laboraba y abandonó el arma cortopunzante en el lugar, pero fue capturado por vecinos y entregado a agentes de la unidad preventiva de la Policía Nacional que se encontraba en las cercanías, mientras la víctima fue trasladada en vehículo particular a un centro asistencial.

La unidad de investigación de la Policía Nacional trabaja para determinar el móvil del ataque, aunque se presume que obedeció a rencillas personales, y se desconoce el estado de salud del herido.