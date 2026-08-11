Hombre y mujer golpean salvajemente a joven en plena calle en Masaya

Una joven de aproximadamente 20 años fue víctima de una violenta agresión en plena vía pública por parte de un hombre y una mujer en el barrio San Jerónimo de la ciudad de Masaya, según un video que circula en redes sociales y que muestra el momento en que la fémina es golpeada sin piedad por sus atacantes.

La oportuna intervención de personas que transitaban por el lugar logró detener a los agresores y socorrer a la víctima, quien fue atendida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos y trasladada al Hospital Hilario Sánchez para recibir atención médica.

Una patrulla de la Policía Nacional se presentó en el sitio y los dos agresores fueron puestos a disposición de las autoridades para iniciar el proceso legal correspondiente.