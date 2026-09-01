Filip Hrgović noquea a Moses Itauma y se corona campeón mundial de peso pesado

El croata Filip Hrgović conquistó el título mundial vacante de peso pesado de la FIB al noquear técnicamente a Moses Itaúna en Londres. Itauma dominó el combate y mandó a la lona a Hrgović en el segundo asalto.

El experimentado peleador croata resistió el castigo y lanzó una ofensiva contundente en el noveno round que obligó al árbitro a detener las acciones. Este triunfo es considerado una de las grandes sorpresas del año en el boxeo mundial.

Hrgović mejoró su récord profesional a 21 triunfos, una derrota y 16 victorias por nocaut. Con este resultado, se convierte en el primer campeón mundial de peso pesado en la historia de Croacia.