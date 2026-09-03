Huracán Lowell alcanza categoría 5 y amenaza con generar fuertes condiciones en Hawái, Estados Unidos

El océano Pacífico registra una inusual actividad ciclónica con tres sistemas que mantienen la atención de los meteorólogos: Lowell, Karina y Marie.

El huracán Lowell se intensificó rápidamente y alcanzó brevemente la categoría 5, con vientos sostenidos de hasta 160 millas por hora, unos 257 kilómetros por hora, mientras avanzaba al sur de Hawái. Posteriormente, el sistema se debilitó ligeramente y regresó a categoría 4.

Por su parte, Karina permanece como un huracán de categoría 4, aunque los pronósticos apuntan a un debilitamiento gradual mientras continúa desplazándose sobre aguas abiertas del Pacífico.

La tercera protagonista es Marie, que se fortaleció desde tormenta tropical hasta convertirse en huracán frente a la península de Baja California. El sistema se encontraba mar adentro y, por el momento, se mantiene alejado de tierra firme.

La presencia simultánea de estos sistemas es un fenómeno poco habitual. Meteorólogos señalan que las temperaturas del océano por encima de lo normal, asociadas a un episodio fuerte de El Niño, están favoreciendo el desarrollo de ciclones en el Pacífico.

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre la evolución y trayectoria de los tres sistemas, especialmente por las condiciones de oleaje y corrientes peligrosas que pueden generarse en zonas costeras.