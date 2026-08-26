Huyó de la justicia durante 14 años, luego de supuestamente haber abusado de una niña, pero fue capturado en Boaco

Por Geydi Solórzano.

Oficiales de la Policía lograron la captura de un hombre que permanecía fuera del país y era buscado desde hace 14 años por el delito de abuso en perjuicio de una menor de edad, un caso que conmocionó a la comunidad local y por el cual la víctima exige justicia tras alcanzar la mayoría de edad.

El suceso ocurrió hace 14 años en la comarca El Capitán, ubicada en el municipio de Boaco. En aquel entonces, la víctima —que ahora tiene 18 años— era una niña de apenas 4 años de edad. El presunto agresor fue identificado como César Ezequiel Castillo Jarquín, quién actualmente tiene 31 y contaba con 18 cuando ocurrieron los hechos.

A pesar de que el sospechoso había abandonado el país, las labores investigativas de la Policía no cesaron. La captura se concretó la semana pasada cuando el sujeto regresó y fue ubicado e interceptado, mientras se hospedaba en un hotel de la ciudad de Boaco.

Tras la detención del victimario, la joven alzó su voz para exigir que el peso de la ley caiga sobre el responsable, cerrando así un capítulo de impunidad que se prolongó durante más de una década. Las autoridades locales continuarán con el debido proceso judicial para esclarecer formalmente el caso en los tribunales correspondientes.