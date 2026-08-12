Identifican a hombre asesinado en Mercado Oriental

Las autoridades policiales identificaron a Danilo Antonio Guido Alvarado, de 50 años, como el hombre asesinado de un disparo en el pecho la madrugada del 10 de agosto en el Mercado Oriental de Managua, cerca de la Iglesia El Calvario.

En el mismo ataque resultaron heridos Erick Antonio Espinoza Pérez, de 26 años, y Manuel Antonio Amador Santamaría, de 19, quienes fueron trasladados a un hospital.

El presunto autor estaría vinculado a la venta de drogas en la zona, según testigos. Cámaras de seguridad captaron el ataque y la Policía Nacional investiga el móvil del homicidio.