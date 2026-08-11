Identifican a hombre que murió, tras ser baleado en el mercado Oriental de Managua

Una persona perdió la vida, tras ser baleada la madrugada de este lunes en el sector de El Calvario, en el mercado Oriental de Managua. Se trata de Danilo Antonio Guido Alvarado, de 50 años de edad, quién recibió un impacto en el pecho y murió en ese lugar.

Testigos del hecho señalaron como el autor del asesinato a Jerson Borge, quién estaría involucrado con la venta de drogas. Este también hirió de bala a Erick Antonio Espinoza Pérez, de 26 años de edad y a Manuel Antonio Amador SantaMaría, de 19, quienes fueron llevados al hospital Carlos Marx.

Oficiales de la Policía del Distrito Uno de Managua ahora están tras la búsqueda del autor de los disparos e investigando el móvil del crimen.