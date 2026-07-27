Identifican a mujer fallecida en accidente de tránsito en el barrio San Judas de Managua

Ligia de Fátima Centeno Martínez, de 32 años, fue identificada como una de las víctimas del accidente de tránsito ocurrido el sábado 25 de julio en el barrio San Judas de Managua, donde también falleció Javier Jarkín Gallarde, de 66 años.

Ambos viajaban en un vehículo que fue impactado por una camioneta de la Policía Nacional, según el reporte de las autoridades.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima aparentemente habría irrespetado una señal de alto, lo que provocó la colisión.

El conductor de la camioneta, subcomisionado Kelvin Zapata Carrión, se recupera en el Hospital Carlos Roberto Wembes.

Ligia Centeno, apasionada por la medicina veterinaria, es recordada por familiares y amigos como una persona alegre, inteligente y dedicada a los animales.

Durante sus honras fúnebres, algunas familias llevaron a sus mascotas para despedirse de ella. Una clienta destacó que la veterinaria rescató y curó a un gatito que otras clínicas no pudieron atender.

La joven deja una niña de aproximadamente 5 años.