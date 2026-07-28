IFAB aclara la polémica expulsión de Breel Embolo y admite un error en la aplicación del VAR

La controversia arbitral que marcó el duelo entre Suiza y Argentina en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue dejando repercusiones. Días después del encuentro, la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de establecer y actualizar las Reglas de Juego, emitió una aclaración sobre la acción que terminó con la expulsión del delantero suizo Breel Embolo, reconociendo que el protocolo del VAR fue aplicado de forma incorrecta.

La jugada ocurrió apenas cinco minutos después del empate de Suiza. Al minuto 67, Dan Ndoye igualó el marcador y devolvió la esperanza al conjunto europeo. Sin embargo, al 72′, el encuentro dio un giro definitivo cuando Leandro Paredes disputó un balón sobre la banda con Embolo. En primera instancia, el árbitro mostró tarjeta amarilla al mediocampista argentino tras considerar que había cometido una infracción.

Posteriormente, el juez fue llamado por el VAR para revisar la acción bajo un supuesto caso de confusión de identidad. Tras observar las imágenes, cambió por completo su decisión y terminó expulsando a Breel Embolo al interpretar que el atacante había simulado la falta.

De acuerdo con la explicación publicada por la IFAB, esa revisión nunca debió realizarse. El organismo recordó que el protocolo del VAR únicamente permite intervenir para corregir una tarjeta roja directa errónea o identificar un error claro en la identidad del jugador sancionado, pero no autoriza revisar acciones relacionadas con simulaciones cuando el árbitro ya tomó una decisión disciplinaria inicial. En consecuencia, la tarjeta amarilla mostrada a Paredes no podía ser revocada ni modificada mediante el videoarbitraje.

La aclaración deja en evidencia que, de haberse aplicado correctamente el reglamento, Suiza no habría quedado con diez futbolistas y Argentina habría continuado el partido con Leandro Paredes amonestado y condicionado para el resto del compromiso. Una decisión que terminó influyendo en el desarrollo del encuentro y que, por tratarse de un partido ya finalizado, no puede ser revertida.

Más allá del reconocimiento del error, este episodio vuelve a encender el debate sobre la preparación de los árbitros frente a las constantes modificaciones de las Reglas de Juego. El reglamento evoluciona cada temporada con nuevas precisiones e interpretaciones, pero su correcta aplicación sigue dejando dudas incluso entre quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia dentro del terreno de juego.

Si los propios árbitros continúan confundiendo el alcance del VAR y las variantes incorporadas por la IFAB, resulta comprensible que millones de aficionados también se sientan desorientados al intentar entender decisiones que cambian el rumbo de un partido. El fútbol necesita reglas claras, pero también oficiales plenamente capacitados para aplicarlas con uniformidad, especialmente en el escenario más importante del deporte: una Copa del Mundo.

Kevin Moisés Cruz / Canal10 Deportes