Policía Nacional incauta más de 3 kilos de cocaína en vehículo en Estelí  

El decomiso ocurrió la mañana del sábado en el barrio Justo Flores de Estelí. La Policía Nacional halló la droga al interior de un vehículo Hyundai color rojo.

Los detenidos responden a los nombres de Diego Armando Garnier Bejarano, de 34 años, y Luis Francisco Ramírez Quirós, de 33 años. La inspección al automóvil con placa M393631 arrojó el hallazgo de tres paquetes rectangulares dentro de una mochila color negro.

El contenido de estos paquetes, un polvo blanco, dio positivo a la prueba de campo para cocaína. Tras el operativo, los sujetos quedaron a disposición de las autoridades para ser procesados judicialmente por el delito de tráfico de drogas.