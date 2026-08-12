Incautan más de medio millón de dólares en los departamentos de León y Chinandega

La Policía Nacional de Nicaragua incautó más de medio millón de dólares en dos operativos ejecutados en los departamentos de León y Chinandega.

En el primer allanamiento, realizado el 4 de agosto en Los Farallones, se decomisaron 308,500 dólares y se detuvo a dos hombres.

El segundo operativo, el 8 de agosto en Lapa Centro, permitió el decomiso de 249,070 dólares ocultos en una caleta artesanal con apertura electrónica dentro de una camioneta.

En total se incautaron 557,580 dólares, y los implicados fueron puestos a disposición de las autoridades.