Incendio arrasa con dos cuartos de vivienda en barrio Salomón Moreno

Dos habitaciones de una vivienda ubicada en el barrio Salomón Moreno, Managua, quedaron completamente destruidas tras un voraz incendio que, según informes preliminares de las autoridades, habría sido originado por una vela aromática encendida en el interior del inmueble, propiedad de Edgar Mora y Génesis López, quienes residen en el lugar con sus dos hijos menores de edad.

Afortunadamente, al momento de la emergencia no había ocupantes dentro de la vivienda, y vecinos del sector forzaron el portón principal para ingresar y rescatar algunos enseres domésticos, además de colaborar en las primeras labores para frenar el avance de las llamas.

Tres unidades del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al sitio y lograron sofocar el fuego, evitando que se propagara a las viviendas colindantes, mientras peritos de la Policía Nacional y bomberos continúan en la zona para determinar las causas exactas del siniestro.