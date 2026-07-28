Incendio arrasa vivienda en Managua; niña y abuela resultan ilesas 

Un voraz incendio destruyó por completo una vivienda en el barrio Julio Buitrago, en Managua, durante el mediodía de este martes, aunque afortunadamente una niña y su abuela lograron salir ilesas del siniestro.

La propietaria, relató que su esposo la alertó mientras ella se encontraba en el trabajo, y al llegar los vecinos ya estaban ayudando a sofocar las llamas con cubetas de agua antes de la llegada de los bomberos.

Presuntamente, el fuego se originó por un recalentamiento en los cables de electrodomésticos, y la mujer, quien perdió todas sus pertenencias tras 42 años viviendo en el lugar, solicitó apoyo a la comunidad.