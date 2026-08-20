Incendio arrasó con dos cuartos de una vivienda en el barrio Salomón Moreno de Managua

Por Geydi Solórzano.

Dos habitaciones de una vivienda quedaron completamente destruidas por un incendio registrado en el barrio Salomón Moreno, en la capital. Aunque las autoridades mantienen las causas del siniestro bajo investigación, informes preliminares apuntan a que una vela aromática encendida en el interior del inmueble habría originado las llamas.

​La propiedad pertenece a Edgar Mora y Génesis López, quiénes habitan el lugar junto a sus dos hijos menores de edad. Afortunadamente, al momento de la emergencia no había ningún ocupante dentro de la vivienda. ​Ante la emergencia vecinos forzaron el portón principal para ingresar a la vivienda, logrando rescatar algunos enseres domésticos y colaborando en las primeras labores para frenar el avance del fuego.

Al sitio se desplazaron tres unidades de los Bomberos Unificados, cuyos miembros lograron sofocar las llamas, previniendo la propagación del incendio hacia las viviendas colindantes. Peritos de la Policía y bomberos continúan en la zona para determinar las causas exactas del incidente.