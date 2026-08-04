Incendio consume negocio comercial en Rosita, Triángulo Minero

Un devastador incendio redujo a cenizas un negocio comercial en la comunidad Riscos de Oro, ubicada a 40 kilómetros del municipio de Rosita, en el Triángulo Minero, Costa Caribe Norte, dejando pérdidas materiales estimadas preliminarmente en más de 12 millones de córdobas.

El fuego se propagó rápidamente debido al material inflamable almacenado en el local. Vecinos intentaron sofocar las llamas con baldes de agua y herramientas artesanales, pero no lograron evitar que el inventario y la estructura quedaran completamente destruidos.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas humanas. Peritos e investigadores de la Policía Nacional, en coordinación con los bomberos, realizan el peritaje para determinar las causas del incendio.

Las autoridades continúan con las investigaciones y evalúan los daños materiales.