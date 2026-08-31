Incendio convierte en chatarra una caponera en la comarca San Benito

Por Jairo Castillo.

Un mototaxi quedó completamente reducida a chatarra la noche de este domingo, tras incendiarse de forma repentina cerca de la rotonda de San Benito, en el municipio de Tipitapa, Managua. El siniestro no dejó víctimas humanas, pero sí cuantiosos daños materiales y momentos de alarma entre los testigos.

El incidente ocurrió de manera inesperada mientras la unidad de transporte se desplazaba por el sector. En cuestión de minutos las llamas envolvieron el vehículo de tres ruedas, generando una densa columna de humo que alertó a transeúntes y conductores.

Al lugar se movilizaron de urgencia miembros de Bomberos Unidos con el objetivo de sofocar el fuego y evitar que se propagara a estructuras o vehículos cercanos. Sin embargo, para cuando los apagafuegos llegaron las llamas ya habían consumido la mototaxi en su totalidad.

Hasta ahora se desconocen las causas exactas del siniestro. La hipótesis preliminar apunta a una falla mecánica o eléctrica en el sistema de la unidad, detalle que será confirmado o descartado por las investigaciones de las autoridades competentes.