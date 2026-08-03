Incendio deja reducido a cenizas un negocio en la comunidad Riscos de Oro

Un incendio consumió por completo un negocio comercial en la comunidad de Riscos de Oro, ubicada a 40 kilómetros del municipio de Rosita, Triángulo Minero, Costa Caribe Norte, dejando pérdidas materiales estimadas preliminarmente en 12 millones de córdobas.

El fuego se propagó rápidamente por toda la estructura debido al tipo de material existente en el negocio, y aunque decenas de pobladores se movilizaron de inmediato con baldes de agua y herramientas artesanales para sofocar las llamas y proteger las viviendas vecinas, la intensidad del siniestro redujo a cenizas el local y la totalidad de su inventario.

Ante lo devastador de la tragedia, afortunadamente no se reportaron víctimas humanas que lamentar. Peritos e investigadores de la Policía realizaron el peritaje correspondiente para determinar junto a los bomberos en las próximas horas las causas del lamentable suceso.

Por Jairo Castillo.