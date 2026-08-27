Incendio destruye por completo una vivienda en el barrio Batahola Norte de Managua

Por Jairo Castillo.

La tranquilidad de los habitantes del barrio Batahola Norte se vio interrumpida la noche de este miércoles al originarse un incendio que destruyó por completo la vivienda del señor José Alberto Miranda Orozco, de 60 años, quién se encontraba realizando unas compras en un supermercado cuando fue alertado de la tragedia ocurrida.

En el inmueble se encontraba únicamente Álvaro Luis Calderón, quién aparentemente estaba dormido al momento que se originó el fuego, vecinos lograron sacarlo con vida, mientras miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos se presentaban para controlar el siniestro.

Las pérdidas materiales son cuantiosas, el fuego fue controlado gracias al rápido actuar de los bomberos, dos tanques de gas butano fueron extraídos del interior de la vivienda. En las próximas horas especialistas de la Policía junto a Bomberos Unidos de Nicaragua realizarán las investigaciones de lo que pudo provocar el incendio, que dejó únicamente daños materiales.