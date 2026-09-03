Incendio reduce a cenizas vivienda en San Antonio de Okonwas, Rosita

Una vivienda en la comunidad de San Antonio de Okonwas, municipio de Rosita, en la región del Triángulo Minero, fue reducida a cenizas por un voraz incendio ocurrido la madrugada de este miércoles, dejando a la familia de la propietaria, identificada como Doña Esther, en la intemperie sin pertenencias, según informaron las autoridades locales.

Las llamas se propagaron con extrema rapidez debido al material inflamable con el que estaba construida la estructura, característico de las zonas rurales, y a pesar de los esfuerzos de vecinos y familiares por sofocar el fuego con baldes de agua y herramientas artesanales, el siniestro consumió el techo, las paredes, camas, ropa, electrodomésticos y ahorros de la familia.

Bomberos Unidos y la Policía Nacional se desplazaron al lugar para realizar el peritaje y determinar si el origen de las llamas se debió a un cortocircuito en el sistema eléctrico o a un fogón artesanal encendido.