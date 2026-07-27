Incendios forestales en Francia y España dejan 250 mil evacuados

Más de 250 mil personas han sido evacuadas de sus hogares debido a los devastadores incendios forestales que afectan el suroeste de Francia y el centro de España, avivados por olas de calor vinculadas al cambio climático, según informaron autoridades locales que declararon emergencia nacional en ambos países.

En Francia, las llamas comenzaron el miércoles en la zona de Gironda y el jueves en Las Landas, consumiendo decenas de miles de hectáreas y destruyendo viviendas y campamentos, mientras las autoridades desplegaron embarcaciones para rescatar personas atrapadas por el fuego.

Los gobiernos español y francés solicitaron recursos adicionales a la Unión Europea para combatir las llamas, que han dejado decenas de bomberos heridos, aunque hasta el momento no se han reportado muertes vinculadas directamente a estos siniestros.