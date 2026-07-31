“Incesto emocional”: padres que sobrepasan límites afectivos

La doctora Alba Roni advirtió en el programa de Canal 10 sobre el incesto emocional, una dinámica en la que los padres traspasan límites afectivos con sus hijos, causando heridas en la relación familiar y afectando el desarrollo emocional de los menores.

La especialista explicó que este término suele generar confusión al asociarse con lo sexual, pero que en realidad se refiere a una invasión emocional que puede tener consecuencias profundas en la integridad de los hijos.

La psicóloga invitó a las familias a identificar estas conductas y buscar ayuda profesional para prevenir daños en la dinámica familiar.