Indemnización por accidente laboral: así se calcula el pago en 5 años 

El cálculo de la indemnización por riesgo profesional parte de la identificación de la parte del cuerpo lesionada entre las 414 zonas que contempla la tabla oficial, para luego asignar un grado de discapacidad que puede ir del 1% al 100%.

La fórmula aplica el 60% del salario del afectado y, sobre ese resultado, se multiplica el porcentaje de discapacidad para luego extenderlo por los 60 meses y así definir el monto final que se entrega en un solo desembolso.

El especialista en seguridad social, doctor Manuel Ruiz, recordó que este sistema busca compensar económicamente la pérdida de capacidad laboral de forma ágil y determinada.