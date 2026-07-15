INETER advierte lluvias fuertes y posibles inundaciones

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) informó que bajas presiones atmosféricas débiles y una nueva vaguada procedente del Caribe se mantendrán sobre el territorio nacional, generando lluvias dispersas y ambiente caluroso con vientos moderados a fuertes en el sur y centro del país.

Se espera que la onda tropical número 19, combinada con un sistema de baja presión, genere precipitaciones intensas en la región del Triángulo Minero y Jinotega, lo que podría ocasionar desbordes de ríos e inundaciones repentinas en zonas bajas del Caribe y la región central.

Las autoridades recomiendan a embarcaciones pequeñas tomar precauciones durante el zarpe, y se prevén lluvias para la tarde en el noroccidente y el litoral Pacífico, mientras que hacia la noche el cielo se despejará frente a las costas de Nicaragua y Costa Rica.