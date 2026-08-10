INETER alerta sobre posible huracán con 90% de probabilidad en el Pacífico

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) pronostica para esta semana lluvias en varias regiones del país debido a una vaguada extendida desde el sureste de México hasta el litoral pacífico nicaragüense, mientras que en el Pacífico se registra un 90% de probabilidad de formación del próximo huracán en los próximos días.

Los meteorólogos también monitorean una tormenta tropical con posibilidad de desarrollo del 40% en el Caribe, junto a otras dos ondas tropicales con probabilidades del 60% y 10%, mientras que en el territorio nacional se esperan acumulados de lluvia mayores en el Caribe, la región central y el Triángulo Minero, con tormentas eléctricas puntuales en Siuna, Cucú, Cruz de Río Blanco, Corinto, León y Managua.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 38 grados durante la semana, con vientos moderados a fuertes en el centro y sur del país, según detallaron los expertos del INETER.