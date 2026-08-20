Ineter pronostica fuertes calores y lluvias para varias zonas de Nicaragua en próximas horas 

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) pronostica un ambiente muy caluroso con temperaturas elevadas y lluvias moderadas a ligeras en las regiones Caribe, Central y Pacífico de Nicaragua, asociadas a bajas presiones débiles y la influencia de la onda tropical número 29 sobre el Pacífico Oeste.

Las precipitaciones se esperan entre el mediodía y las 9 de la noche, con mayor intensidad entre las 2 y 4 de la tarde en el Triángulo Minero hacia el noreste, mientras los vientos del noroeste-este alcanzarán rachas de 35 a 50 kilómetros por hora en las costas del Caribe y el Istmo de Rivas, con olas de hasta 2 metros de altura en ambos litorales.

Además, los meteorólogos monitorean una posible formación ciclónica entre el 26 de agosto y el 8 de septiembre con una probabilidad del 20 al 40 por ciento, mientras las ondas tropicales 31 y 32 avanzan desde el Atlántico hacia las Antillas Menores.