Ineter pronostica lluvias intensas por ingreso de tres ondas tropicales esta semana

El territorio nacional experimentará una semana con mayor presencia de lluvias, nubosidad y alta humedad debido a la influencia combinada de hasta tres ondas tropicales y su interacción con la zona de convergencia intertropical, según informó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales.

La onda tropical número 36 ingresó al país durante la madrugada de este lunes, incrementando de inmediato las precipitaciones en buena parte del territorio, y se prevé que mantenga las lluvias durante toda la jornada.

A mediados de semana se espera el ingreso de una segunda onda tropical que generará precipitaciones dispersas con mayor incidencia en las regiones del Caribe, mientras el fin de semana se aproxima una tercera onda tropical que mantendrá elevados los niveles de humedad.

Se estiman lluvias de ligeras a moderadas con episodios fuertes en el Caribe, región central y noroccidente.