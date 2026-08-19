INETER pronostica lluvias y temperaturas de 39 grados con vientos de hasta 50 km/h

Los meteorólogos del INETER pronostican lluvias, vientos moderados a fuertes y un ambiente muy caluroso con temperaturas máximas de 39 grados durante las próximas horas en el territorio nicaragüense.

Las precipitaciones se concentrarían en las regiones Caribe Sur, Central y Zona Sur del Pacífico Sur, con tormentas eléctricas principalmente en Mulukukú y Río Blanco. La onda tropical 29 circula hacia el Pacífico Oeste, la 30 se acerca al centro del Caribe y hay otra onda del Atlántico hacia las Antillas Menores.

Los vientos serán moderados y fuertes con rachas de 35 a 50 kilómetros por hora en el centro y sur del país.