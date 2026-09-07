Influencer británico muere por embolia tras procedimiento de aumento de pene

El empresario e influencer británico-nigeriano Igho “Tiny” Ubiribo, de 43 años, falleció el pasado 6 de marzo tras sufrir una embolia pulmonar relacionada con un procedimiento cosmético realizado en Bangkok, Tailandia.

Según una investigación forense en Londres, Ubiribo recibió inyecciones de ácido hialurónico y lidocaína para aumentar el tamaño de su pene y posteriormente comenzó a experimentar dolor en el pecho y perdió el conocimiento.

Fue trasladado a un hospital, donde los médicos intentaron reanimarlo durante más de 100 minutos, pero no lograron salvarle la vida.

Un examen realizado en Reino Unido para determinar la causa de su muerte, encontró material compatible con el ácido hialurónico utilizado en sus pulmones. La forense Jean Harkin concluyó que la embolia pulmonar provocada por el procedimiento cosmético fue la causa de su muerte.