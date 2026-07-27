Inhumano mata a machetazos a perrito en Jinotepe. Dueños de la mascota exigen justicia

Una profunda indignación estremece al barrio Güisquiliapa, en Jinotepe, tras el trágico fallecimiento de un perrito indefenso. El animal perdió la vida luego de ser atacado brutalmente con un machete, un acto de crueldad que ha tocado el corazón de toda la comunidad caraceña.

El repudio estalló rápidamente en las redes sociales, donde las imágenes del sufrimiento del canino se volvieron virales. Miles de ciudadanos han alzado su voz para condenar este ensañamiento, recordando que los animales son seres inocentes que solo brindan amor incondicional y lealtad.

Entre lágrimas desgarradoras y profunda consternación, los dueños del perrito le dieron una emotiva sepultura. La familia estuvo acompañada por vecinos conmovidos, quienes compartieron el llanto por la dolorosa partida de un ser que era considerado un miembro más del hogar.

Este lamentable suceso enciende las alarmas sobre la urgencia de proteger a los animales que no tienen voz. La población de Jinotepe exige que esta tragedia no quede en el olvido y que se convierta en un fuerte llamado a la conciencia para erradicar el maltrato animal.

Por Luis Campos.