Inicia juicio contra tres hombres acusados de asaltar a un taxista y robarse el vehículo en el barrio Camilo Ortega de Managua

Nuevamente se reunieron para una misma carrera, pero esta vez desde una sala de conferencia del Sistema Penitenciario La Modelo en Tipitapa, estamos hablando de Carlos Samuel Niño Vásquez, alias “Pechuga”, Jerry Hansell López Duarte y Noel Antonio Murillo Vega. Ellos son las tres personas que abordaron un taxi simulando ser pasajeros en las inmediaciones del mercado Israel Lewites el pasado 4 de junio y que llegando al barrio Camilo Ortega, con un cuchillo asaltaron al conductor y lo despojaron de sus pertenencias y de la unidad de transporte.

Toda la acción quedó registrada en una cámara de seguridad instalada en el taxi, la falta de pericia del acusado Carlos Niño hizo que estrellara el vehículo con un árbol para luego darse a la fuga. Minutos antes sus dos compinches lo abandonaron porque presentían que el asalto terminaría mal.

Los tres sujetos que fueron capturados en distintos lugares y fechas ahora son procesados de forma conjunta por delitos de: robo con intimidación agravada y lesiones. La Fiscalía cuenta como prueba fundamental el video grabado por la cámara de seguridad, los testimonios de la víctima y la declaración del propietario del vehículo.

La próxima audiencia de continuación del juicio fue programada para el martes 11 de agosto de 2026. Los tres acusados presentan un historial delictivo vinculado a robo con intimidación, hurto, asedio y tráfico de drogas.

Por Jairo Castillo.