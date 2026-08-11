Inscriba su propiedad o podría perder el derecho hereditario

La abogada Waleska Beteta advierte sobre la importancia de inscribir las propiedades ante el Registro Público, ya que muchas personas cometen el error de comprar un inmueble y guardar la escritura sin registrarla, lo que puede generar que los hijos pierdan el derecho sobre esos bienes en un proceso hereditario.

La especialista explica que este es un tema más común de lo que se cree y que la inscripción es el paso final para acreditar legalmente que la propiedad pertenece a una persona.

Beteta recomienda a las familias realizar este trámite para evitar futuros conflictos legales y garantizar que los herederos puedan reclamar legítimamente los bienes de sus padres.