Integrantes del grupo musical Karnavaleros de Jaguar quedan lesionados al estrellarse el microbús en que se trasladaban

Por Kathy Molina.

Lo que sería una exitosa jornada laboral para al menos 13 miembros del grupo musical Karnavaleros de Jaguar terminó en tragedia. A las 2 de la madrugada de este lunes iban en un microbús rumbo a sus casas, después de que presentaron su show en Santa Lucía, Boaco.

Pero en la cuesta conocida como El Panamá, el vehículo conducido por Adrián Chávez, de 35 años, por circunstancias que aún no han sido esclarecidas se salió de la vía e impactó contra un paredón de tierra, el fuerte choque provocó que varios quedaran lesionados, entre músicos, personal de sonido, la vocalista Tita Campos, de quién se conoció de manera extraoficial que será intervenida quirúrgicamente en las próximas horas y bailarinas, una de ellas muy conocida como la “Chinita”, quién tendría apenas un día de haberse integrarse al equipo.

Paramédicos del Ministerio de Salud llegaron al lugar y comenzaron a sacar a los lesionados, quiénes sufrieron facturas y heridas graves. Los afectados fueron identificados como: Leonardo García, de 39 años, Bayardo Cerda, de 34, Álvaro López, de 42, Marlon Rocha, de 22, Alexander López, de 40, Bismark Campos, de 18, Ricardo Pavón, de 35, Ulises Nicaragua, de 25, José Gabriel Chávez, de 66, Pablo Fuentes, de 29 años, Yovany Martínez, de 30, David Fonseca, de 35, Álvaro López, de 42, Bayardo Cerda, de 34 y Adrián Chávez, de 35.

Las víctimas fueron trasladadas en ambulancias del Minsa y en vehículos particulares hacia el hospital de la localidad. La agrupación emitió un comunicado oficial en su perfil de la red social de Facebook, en el que informan a la población el lamentable incidente, aclararon que estarán fuera del escenario temporalmente, pero agradecen el apoyo y fuerza que en estos momentos reciben de sus seguidores.

Los Karnavaleros de Jaguar es un popular grupo musical y de animación, originario de Masaya. Muy conocidos por poner alegre ambiente de cumbia en fiestas patronales, hípicas, carnavales y eventos populares en diferentes municipios de Nicaragua.