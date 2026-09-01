Cámaras de seguridad captan a delincuente intentando ingresar a vivienda en Managua

El dueño de la propiedad denunció que hay dos luminarias dañadas que facilitan los actos delictivos.

Un sujeto no identificado fue captado por cámaras de seguridad intentando ingresar a una vivienda en el barrio Santa Elena. El hecho ocurrió a las 10:20 de la noche del día anterior, según denunció el propietario. 

En las imágenes se observa al delincuente subir la pared, pero al percatarse de que fue descubierto, bajó y desistió del intento. El dueño asegura que durante la madrugada otros sujetos merodean la zona por la falta de iluminación. 

La denuncia ya fue interpuesta en el Distrito 6 de la Policía. El propietario solicitó a las autoridades la reparación de dos luminarias dañadas para mejorar la seguridad en el sector.