Cámaras de seguridad captan a delincuente intentando ingresar a vivienda en Managua

Un sujeto no identificado fue captado por cámaras de seguridad intentando ingresar a una vivienda en el barrio Santa Elena. El hecho ocurrió a las 10:20 de la noche del día anterior, según denunció el propietario.

En las imágenes se observa al delincuente subir la pared, pero al percatarse de que fue descubierto, bajó y desistió del intento. El dueño asegura que durante la madrugada otros sujetos merodean la zona por la falta de iluminación.

La denuncia ya fue interpuesta en el Distrito 6 de la Policía. El propietario solicitó a las autoridades la reparación de dos luminarias dañadas para mejorar la seguridad en el sector.