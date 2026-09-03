Hombre bajo efectos de alucinógenos resulta herido al intentar robar en una vivienda de Estelí

Un hombre con lesiones en los brazos fue detenido tras intentar robar en el barrio Elías Moncada de Estelí. El sujeto se encontraba bajo los efectos de sustancias alucinógenas cuando subió al segundo piso de la vivienda.

Al no poder ingresar porque las ventanas estaban enllavadas, el presunto delincuente quebró el vidrio y se lastimó. El propietario, Armando Rodríguez Galeano, intentó defenderse de los ataques del hombre.

Paramédicos de la Cruz Blanca brindaron asistencia prehospitalaria al sujeto. Posteriormente, fue enviado al Complejo Policial Emilio Gámez. El hecho ocurrió la mañana de este miércoles, dos cuadras al norte del Colegio San Francisco.